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04 июля 2026, 03:53 | Обновлено 04 июля 2026, 03:58
356
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ФОТО. Звезду Арсенала допросили по делу об эскорт-сети в Италии

Риккардо Калафьори проходит по делу как свидетель

04 июля 2026, 03:53 | Обновлено 04 июля 2026, 03:58
356
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ФОТО. Звезду Арсенала допросили по делу об эскорт-сети в Италии
The Sun. Риккардо Калафьори
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Защитника лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори допросили итальянские правоохранители по делу о предполагаемой эскорт-сети, к которой могут быть причастны до 50 футболистов и других спортсменов.

24-летнего игрока вызвали в прокуратуру Милана в качестве свидетеля. Важно, что Калафьори не находится под официальным следствием и не имеет статуса подозреваемого.

По информации итальянских СМИ, полиция также пообщалась с полузащитником «Лацио» Даниэлем Мальдини, сыном легенды «Милана» Паоло Мальдини, а также с бывшим защитником «Болоньи» и «Фрозиноне» Кевином Бонифаци. Они также не являются подозреваемыми по делу.

Отдельно в материалах расследования упоминается защитник «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони. Его имя фигурирует в деле из-за предполагаемых отношений с несовершеннолетней девушкой. Сам футболист категорически отрицает обвинения.

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По данным The Sun, девушка во время дачи показаний также отрицала, что была секс-работницей или получала деньги за интимные отношения.

Сообщается, что власти Италии расследуют деятельность предполагаемого эскорт-агентства в Милане, которое могло организовывать закрытые вечеринки и мероприятия для футболистов, спортсменов и VIP-гостей.

В деле, по информации медиа, могут фигурировать около 50 человек, среди которых игроки Серии А и представители других видов спорта.

Калафьори в сезоне 2025/26 стал чемпионом Англии вместе с «Арсеналом».

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фото скандал lifestyle Риккардо Калафьори Арсенал Лондон
Максим Лапченко Источник: The Sun
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Яке лицемірря переслідувати проституток, коли весь інстаграм легально забитий піськами, сіськами і всім іншим. 
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