Безумная и рекордная серия Месси: Лео забил 12 голов в последних 8 играх ЧМ

Легендарный Лионель Месси продолжил безумную голевую серию на чемпинатах мира.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде стал для Месси восьмым подряд на мундиалях, в котором он забил минимум один гол.

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Серия Лионеля продолжается с 1/8 финала ЧМ-2022. Ранее рекорд принадлежал Жюсту Фонтену и Жаирзиньо, которые забивали в шести матчах ЧМ подряд.

Лионель поразил ворота Кабо-Верде на 29-й минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (8 матчей)