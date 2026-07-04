Безумная и рекордная серия Месси: Лео забил 12 голов в последних 8 играх ЧМ
С 1/8 финала ЧМ-2022 Месси забивает в каждом поединке на мундиалях
Легендарный Лионель Месси продолжил безумную голевую серию на чемпинатах мира.
Матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде стал для Месси восьмым подряд на мундиалях, в котором он забил минимум один гол.
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Серия Лионеля продолжается с 1/8 финала ЧМ-2022. Ранее рекорд принадлежал Жюсту Фонтену и Жаирзиньо, которые забивали в шести матчах ЧМ подряд.
Лионель поразил ворота Кабо-Верде на 29-й минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу сборной Аргентины.
Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (8 матчей)
- 2026: Кабо-Верде – гол (1/16 финала)
- 2026: Иордания – гол (групповой этап)
- 2026: Австрия – гол (групповой этап)
- 2026: Алжир – хет-трик (групповой этап)
- 2022: Франция – дубль (финал)
- 2022: Хорватия – гол (1/2 финала)
- 2022: Нидерланды – гол (1/4 финала)
- 2022: Австралия – гол (1/8 финала)
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