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04 июля 2026, 00:26 | Обновлено 04 июля 2026, 00:29
166
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ВИДЕО. Новый вирус ЧМ–2026. Фаны Норвегии покорили мир «греблей викингов»

Норвежский флешмоб стал одним из главных феноменов турнира

04 июля 2026, 00:26 | Обновлено 04 июля 2026, 00:29
166
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ВИДЕО. Новый вирус ЧМ–2026. Фаны Норвегии покорили мир «греблей викингов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Норвегии по футболу
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На чемпионате мира–2026 появился новый вирусный тренд – норвежская «гребля викингов».

Фаны сборной Норвегии массово выполняют специальное синхронное движение на трибунах: садятся, будто в лодке, и под барабанный ритм «гребут» в воздухе, скандируя «Ro» – норвежское слово, которое означает «греби» или «гребля».

Флешмоб уже успел выйти далеко за пределы футбола. Его выполняли не только тысячи болельщиков на стадионах, но и игроки сборной Норвегии, люди на Таймс-сквер в Нью-Йорке, депутаты в парламенте Норвегии, жители домов престарелых и даже пилоты норвежских ВВС в кабинах истребителей F-35.

После выхода Норвегии в 1/8 финала ЧМ–2026 в Осло и Бергене болельщики так громко праздновали и «гребли», что сейсмологи даже зафиксировали толчки, похожие на небольшое землетрясение.

Звездный форвард норвежцев Эрлинг Холанд опубликовал видео с командной «греблей» после победы над Кот-д’Ивуаром и подписал его словами: «Это больше, чем футбол».

«Когда ты видишь, как тысячи людей гребут вместе с тобой, ты чувствуешь эту энергию. Это мурашки по коже», – сказал Холанд.

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Капитан сборной Мартин Эдегор, который после одного из матчей лично возглавил ритуал с барабаном в руках, также назвал это невероятным ощущением: «Когда видишь, как целая трибуна гребет, понимаешь, что вы не просто 11 парней на поле – вы целая команда, целый экипаж».

Идею флешмоба придумал учитель начальной школы Оле Фрейстад, который теперь известен в соцсетях как Mr. Row Row. Он вдохновился ритмичным скандированием фанатов клуба «Русенборг» и решил соединить его с образом викингов.

Перед ЧМ норвежские болельщики активно продвигали движение в соцсетях и публиковали видеоинструкции. Один из роликов Фрейстада в Instagram набрал более 38 миллионов просмотров и почти 3 миллиона лайков.

Впрочем, не всем нравится новый тренд. Часть критиков считает викингскую эстетику слишком агрессивной, а некоторые шведские эксперты даже пошутили, что норвежцы исторически копируют именно шведских викингов, которые больше ассоциировались с речной и прибрежной греблей.

Но в Норвегии флешмоб уже стал частью футбольной эйфории. Спикер парламента Норвегии Масуд Гараххани заявил, что массовая «гребля» была жестом любви и поддержки команды: «Мы страна с населением 5,6 миллиона человек. Для нас это огромное событие».

Сборная Норвегии проводит лучший чемпионат мира с 1998 года и уже вышла в плей-офф турнира.

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Максим Лапченко Источник: The Guardian
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