В ночь на 4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по Киеву.

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Наставником Аргентины является Лионель Скалони. Сборную Кабо-Верде тренирует Бубишта.

Аргентина заняла первое место в группе J. Результаты: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1).

Кабо-Верде завершил квартет H на второй позиции. Результаты: Испания (0:0), Уругвай (2:2), Саудовская Аравия (0:0).

Победитель противостояния Аргентина – Кабо-Верде в 1/8 финала поборется с Египтом.

Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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