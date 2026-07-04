Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Аргентина
04.07.2026 01:00 – 65 1 : 1
Кабо-Верде
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 июля 2026, 01:00 | Обновлено 04 июля 2026, 01:01
9944
0

Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 01:00 | Обновлено 04 июля 2026, 01:01
9944
0
Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Аргентины является Лионель Скалони. Сборную Кабо-Верде тренирует Бубишта.

Аргентина заняла первое место в группе J. Результаты: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1).

Кабо-Верде завершил квартет H на второй позиции. Результаты: Испания (0:0), Уругвай (2:2), Саудовская Аравия (0:0).

Победитель противостояния Аргентина – Кабо-Верде в 1/8 финала поборется с Египтом.

Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Аргентина – Кабо-Верде
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Дерой Дуарте (Кабо-Верде), асcист Райан Мендеш.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина), асcист Лисандро Мартинес.
По теме:
Безумная и рекордная серия Месси: Лео забил 12 голов в последних 8 играх ЧМ
Месси стал первым игроком в истории с 7 голами на двух чемпионатах мира
Король плей-офф. Месси побил рекорд Пеле и Мбаппе на чемпионатах мира
сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Футбол | 03 июля 2026, 19:57 42
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК

Форвард киевского клуба забил по одному голу в каждом тайме

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03 июля 2026, 07:05 10
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»

Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026

Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 03.07.2026, 08:56
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03.07.2026, 05:02
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 04.07.2026, 01:10
Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 18
Бокс
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
02.07.2026, 08:44 17
Футбол
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
02.07.2026, 07:00 13
Футбол
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
02.07.2026, 08:20 11
Бокс
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 1
Бокс
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем