Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
В ночь на 4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.
Команды проведут очный поединок на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Аргентины является Лионель Скалони. Сборную Кабо-Верде тренирует Бубишта.
Аргентина заняла первое место в группе J. Результаты: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1).
Кабо-Верде завершил квартет H на второй позиции. Результаты: Испания (0:0), Уругвай (2:2), Саудовская Аравия (0:0).
Победитель противостояния Аргентина – Кабо-Верде в 1/8 финала поборется с Египтом.
Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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