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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 08:32 | Обновлено 06 июля 2026, 09:05
2038
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Известный клуб решил купить игрока Динамо и перепродать за большие деньги

Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

06 июля 2026, 08:32 | Обновлено 06 июля 2026, 09:05
2038
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Известный клуб решил купить игрока Динамо и перепродать за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Турецкий «Трабзонспор» вновь обратил внимание на кандидатуру центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко.

По информации турецких СМИ, клуб начал поиски нового левого центрального защитника после серьезной травмы украинца Арсения Батагова. Ожидается, что защитник пропустит длительный период и сможет вернуться на поле только во второй половине сезона.

Именно поэтому руководство «Трабзонспора» вновь обратило внимание на 21-летнего Михавко, который уже ранее находился в сфере интересов турецкого клуба. В ближайшее время стороны могут начать официальные переговоры о возможном трансфере.

В Турции считают, что Михавко способен успешно заменить Батагова и повторить его путь. В клубе надеются, что в будущем украинский защитник сможет значительно вырасти в цене и принести «Трабзонспору» существенную прибыль от возможной продажи.

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Динамо Киев трансферы Трабзонспор трансферы УПЛ Тарас Михавко чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Уже писали что не продают, нахіба вот это писать, дурень
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