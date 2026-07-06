Известный клуб решил купить игрока Динамо и перепродать за большие деньги

Турецкий «Трабзонспор» вновь обратил внимание на кандидатуру центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко.

По информации турецких СМИ, клуб начал поиски нового левого центрального защитника после серьезной травмы украинца Арсения Батагова. Ожидается, что защитник пропустит длительный период и сможет вернуться на поле только во второй половине сезона.

Именно поэтому руководство «Трабзонспора» вновь обратило внимание на 21-летнего Михавко, который уже ранее находился в сфере интересов турецкого клуба. В ближайшее время стороны могут начать официальные переговоры о возможном трансфере.

В Турции считают, что Михавко способен успешно заменить Батагова и повторить его путь. В клубе надеются, что в будущем украинский защитник сможет значительно вырасти в цене и принести «Трабзонспору» существенную прибыль от возможной продажи.