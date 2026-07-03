Роберто МАРТИНЕС: «Португалия – Испания. Готовимся к суперматчу»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес оценил непростую победу 2:1 над Хорватией и выход в следующий раунд плей-офф ЧМ-2026.

«К судейству вопросов нет. Какие могут быть вопросы? VAR все показал – там был офсайд. Какие у Хорватии вопросы? Я понимаю, сколько работы проделал соперник».

«И даже жаль, что победитель может быть только один, но теперь мы готовимся к Испании. Думаю, это будет невероятный матч европейских сборных, суперматч», – сказал Мартинес.

Игра Португалия – Испания состоится 6 июля.