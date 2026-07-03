Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Событие произошло накануне поединка Аргентины с Кабо-Верде
Чемпионат мира-2026 продолжает удивлять беспрецедентными мерами безопасности, которые применяются по отношению ко всем членам делегаций национальных сборных-участниц соревнования.
Накануне матча между Аргентиной и Кабо-Верде тщательному обыску, наравне со всеми остальными членами команды, был подвергнут звездный Лионель Месси.
39-летний футболист прошел досмотр личных вещей, а также проверку при помощи металлодетектора. Однако внешне Месси в момент проведения процедур безопасности выглядел расслабленным и не переставал улыбаться.
Любопытно, что матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в Майами – городе, в котором базируется нынешний клуб Лионеля Месси «Интер Майами».
Messi reaction to being searched at the airport 😂😂pic.twitter.com/FUBI7AMplW— J. 🇵🇸 (@Messilizer0) July 2, 2026
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