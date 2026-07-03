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  4. Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Чемпионат мира
03 июля 2026, 09:27 |
1115
1

Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами

Событие произошло накануне поединка Аргентины с Кабо-Верде

03 июля 2026, 09:27 |
1115
1 Comments
Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира-2026 продолжает удивлять беспрецедентными мерами безопасности, которые применяются по отношению ко всем членам делегаций национальных сборных-участниц соревнования.

Накануне матча между Аргентиной и Кабо-Верде тщательному обыску, наравне со всеми остальными членами команды, был подвергнут звездный Лионель Месси.

39-летний футболист прошел досмотр личных вещей, а также проверку при помощи металлодетектора. Однако внешне Месси в момент проведения процедур безопасности выглядел расслабленным и не переставал улыбаться.

Любопытно, что матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в Майами – городе, в котором базируется нынешний клуб Лионеля Месси «Интер Майами».

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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цікаво, що вони хотіли в нього знайти, він тут уже як вдома
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