Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами

Чемпионат мира-2026 продолжает удивлять беспрецедентными мерами безопасности, которые применяются по отношению ко всем членам делегаций национальных сборных-участниц соревнования.

Накануне матча между Аргентиной и Кабо-Верде тщательному обыску, наравне со всеми остальными членами команды, был подвергнут звездный Лионель Месси.

39-летний футболист прошел досмотр личных вещей, а также проверку при помощи металлодетектора. Однако внешне Месси в момент проведения процедур безопасности выглядел расслабленным и не переставал улыбаться.

Любопытно, что матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в Майами – городе, в котором базируется нынешний клуб Лионеля Месси «Интер Майами».