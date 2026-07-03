ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма
Сборная Хорватии неожиданно повела в счете
Сборная Хорватии первой забила в матче 1/16 финала против Португалии на чемпионате мира 2026.
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Автором гола на 53-й минуте стал опытный вингер Иван Перишич.
Взятие ворот было довольно неожиданным, поскольку португальцы контролировали игру.
Перишич впервые отличился забитым мячом на ЧМ-2026. На его счету был только ассист против Англии (2:4).
ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма
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