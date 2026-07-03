Сборная Хорватии первой забила в матче 1/16 финала против Португалии на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором гола на 53-й минуте стал опытный вингер Иван Перишич.

Взятие ворот было довольно неожиданным, поскольку португальцы контролировали игру.

Перишич впервые отличился забитым мячом на ЧМ-2026. На его счету был только ассист против Англии (2:4).

ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine