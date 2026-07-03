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Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:16 | Обновлено 03 июля 2026, 03:34
294
0

ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма

Сборная Хорватии неожиданно повела в счете

03 июля 2026, 03:16 | Обновлено 03 июля 2026, 03:34
294
0
ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Хорватии первой забила в матче 1/16 финала против Португалии на чемпионате мира 2026.

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Автором гола на 53-й минуте стал опытный вингер Иван Перишич.

Взятие ворот было довольно неожиданным, поскольку португальцы контролировали игру.

Перишич впервые отличился забитым мячом на ЧМ-2026. На его счету был только ассист против Англии (2:4).

ВИДЕО. Иван Перишич шокировал Португалию, забив на старте второго тайма

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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