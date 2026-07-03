Португалия03 июля 2026, 01:39 | Обновлено 03 июля 2026, 01:43
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ОФИЦИАЛЬНО. Аренда с обязательным выкупом. Бенфика подписала топ-защитника
Клеман Лангле подписал контракт с «орлами»
03 июля 2026, 01:39 | Обновлено 03 июля 2026, 01:43
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Bem-vindo, Clément Lenglet! ✍️— SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2026
🇫🇷 Bienvenue! pic.twitter.com/XYjLVcGYVi
2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣🔥 pic.twitter.com/LleLHJDgok— SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2026
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