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Португалия
03 июля 2026, 01:39 | Обновлено 03 июля 2026, 01:43
285
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аренда с обязательным выкупом. Бенфика подписала топ-защитника

Клеман Лангле подписал контракт с «орлами»

03 июля 2026, 01:39 | Обновлено 03 июля 2026, 01:43
285
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аренда с обязательным выкупом. Бенфика подписала топ-защитника
ФК Бенфика. Клеман Лангле
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Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
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