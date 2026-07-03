Легенды: Роналду vs Модрич. Известны составы на игру Португалия – Хорватия
Поединок 1/16 финала состоится 3 июля в 02:00 по киевскому времени
Сборные Португалии и Хорватии, которых тренируют Роберто Мартинес и Златко Далич, опубликовали стартовые составы на предстоящий поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года.
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Встретятся команды в канадском городе Торонто на одноименной арене «Toronto Stadium». Начнется игра в 02:00 по киевскому времени.
С капитанскими повязками на игру выйдут две легенды мирового футбола: Португалию выведет Криштиану Роналду, Хорватию – Лука Модрич.
Португалия и Хорватия впервые в своей истории сыграют в рамках чемпионата мира. В общей сложности этот поединок станет 11-м противостоянием команд.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Испанией, которая разгромила Австрию (3:0).
Стартовые составы на матч Португалия – Хорватия:
Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду (К).
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич (К), Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.
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