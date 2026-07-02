Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот

УЕФА определил, что в турнирах под своей эгидой (еврокубки, чемпионат Европы, Лига наций) игрокам не будут показывать красную карточку, если они прикрывают рот во время разговора.

Такое нововведение уже используется ФИФА, а на чемпионате мира было уже два случая, когда игроков удалили за то, что во время спора они прикрывали рот рукой.

В УЕФА решили, что в Европе нет необходимости применять подобные санкции.