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Чемпионат Европы
02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:37
1345
3

Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот

Красных карточек для таких футболистов не будет

02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:37
1345
3 Comments
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Getty Images/Global Images Ukraine
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УЕФА определил, что в турнирах под своей эгидой (еврокубки, чемпионат Европы, Лига наций) игрокам не будут показывать красную карточку, если они прикрывают рот во время разговора.

Такое нововведение уже используется ФИФА, а на чемпионате мира было уже два случая, когда игроков удалили за то, что во время спора они прикрывали рот рукой.

В УЕФА решили, что в Европе нет необходимости применять подобные санкции.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Спочатку у фіфи була довготривала бездіяльність, а потім вони терміново увімкнули імітацію роботи).
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+3
Дивлячись чий рот прикривають
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+2
Ястрємская не прикривала рот за нічним клубом, от і наковталась от якогось незнайомого допінгіста.
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-2
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