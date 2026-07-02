Чемпионат Европы02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:37
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Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Красных карточек для таких футболистов не будет
02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:37
1345
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УЕФА определил, что в турнирах под своей эгидой (еврокубки, чемпионат Европы, Лига наций) игрокам не будут показывать красную карточку, если они прикрывают рот во время разговора.
Такое нововведение уже используется ФИФА, а на чемпионате мира было уже два случая, когда игроков удалили за то, что во время спора они прикрывали рот рукой.
В УЕФА решили, что в Европе нет необходимости применять подобные санкции.
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Комментарии 3
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Спочатку у фіфи була довготривала бездіяльність, а потім вони терміново увімкнули імітацію роботи).
Дивлячись чий рот прикривають
Ястрємская не прикривала рот за нічним клубом, от і наковталась от якогось незнайомого допінгіста.
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