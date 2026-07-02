Матч 1/16 финала чемпионата мира Швейцария – Алжир пройдет в непривычное для украинского болельщика утреннее время, когда за окном уже светит солнце, но еще нет испепеляющей жары. Но точно будет горячо на поле.

Европейская команда регулярно выходит в финальную часть чемпионатов мира, уверенно проходит групповой этап и обычно завершает выступление уже в первом раунде плей-офф. Так было и 20 лет назад в матче, который до сих пор помню в мельчайших подробностях, а серию пенальти – едва ли не посекундно. Команда Мурата Якина по-прежнему производит впечатление очень стабильной и организованной: любит контролировать мяч, регулярно создает опасные моменты, но при этом постоянно пропускает в концовках.

На нынешнем турнире швейцарцы не удержали победу над Катаром (1:1), затем уверенно разобрались с Боснией и Герцеговиной, превратив счет 1:0 в 4:1 благодаря мощной концовке, а после этого в очной борьбе за первое место обыграли Канаду – 2:1.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

На фоне солидной и прагматичной Швейцарии сборная Алжира выглядит куда более бесшабашной и с налетом скандальности. После ожидаемого поражения от Аргентины (0:3) турнир для африканцев мог закончиться уже во втором туре, однако они проявили характер и вырвали волевую победу у Иордании (2:1). А далее была игра с Австрией (3:3), где обеим командам была нужна ничья. В итоге перекатывание мяча на 90-й минуте и провальная актерская игра участников действа после того, как счет вдруг стал 3:2. Очень некрасиво, но к матчу 1/16 финала это не имеет отношения.

Гораздо важнее другое: главный тренер Алжира Владимир Петкович великолепно знает нынешнюю сборную Швейцарии, которую возглавлял на протяжении семи лет. Алжирцы умеют создавать моменты и регулярно забивают, но в обороне им откровенно не везло. Семь пропущенных мячей – худший показатель среди всех участников 1/16 финала, хотя по статистике xGA команда должна была пропустить примерно всего один гол. Немалую роль сыграла и неудачная игра вратарей, которые отразили лишь около половины ударов в створ.

Как показали предыдущие матчи турнира, африканцы не могут играть дисциплинированно и все равно рано или поздно пропускают. К тому же Алжир не умеет действовать от обороны. Все говорит о том, что счет встречи будет максимально приближен к 2:1, а если состорожничать, идеально выглядит прогноз ТБ2 за 1.64 на betking.