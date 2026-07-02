ОФИЦИАЛЬНО. Иван Нестеренко – новый игрок Зари

Пресс-служба луганской «Зари» сообщила об еще одном подписании в это летнее трансферное окно. Новичком «черно-белых» стал полузащитник Иван Нестеренко. Арендное соглашение рассчитано на один год.



Иван является воспитанником запорожского футбола, где играл за местный «Металлург» с 2011 по 2016 годы.

Также Нестеренко защищал цвета полтавской «Ворсклы» (63 матча, 5 голов и 1 ассист) и киевской «Оболони» (21 игра, 1 гол и 1 голевая передача).