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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:15 | Обновлено 02 июля 2026, 17:23
64
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иван Нестеренко – новый игрок Зари

Молодой полузащитник усилил ряды луганского клуба

02 июля 2026, 17:15 | Обновлено 02 июля 2026, 17:23
64
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иван Нестеренко – новый игрок Зари
ФК Оболонь. Иван Нестеренко
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Пресс-служба луганской «Зари» сообщила об еще одном подписании в это летнее трансферное окно. Новичком «черно-белых» стал полузащитник Иван Нестеренко. Арендное соглашение рассчитано на один год.

Иван является воспитанником запорожского футбола, где играл за местный «Металлург» с 2011 по 2016 годы.

Также Нестеренко защищал цвета полтавской «Ворсклы» (63 матча, 5 голов и 1 ассист) и киевской «Оболони» (21 игра, 1 гол и 1 голевая передача).

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Заря Луганск Иван Нестеренко Украинская Премьер-лига
Horo Источник: ФК Заря Луганск
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