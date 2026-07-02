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  4. Фистон МАЙЕЛЕ: «Перед матчем мы сказали себе, что...»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 15:56 |
93
0

Фистон МАЙЕЛЕ: «Перед матчем мы сказали себе, что...»

Нападающий ДР Конго прокомментировал поражение от Англии

02 июля 2026, 15:56 |
93
0
Фистон МАЙЕЛЕ: «Перед матчем мы сказали себе, что...»
ФИФА
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Нападающий сборной ДР Конго Фистон Маеле прокомментировал поражение от сборной Англии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Перед матчем мы сказали себе, что если и потерпим поражение, то сделаем это как воины. Англия – великолепная команда. В первом тайме мы показали сильную игру. Мы знали, что второй тайм будет тяжелым.

Гарри Кейн доказал, что он действительно выдающийся игрок, забив два гола, которые обеспечили их сборной выход в следующий раунд. Мы гордимся, ведь никто не ожидал увидеть ДР Конго на таком уровне».

Далее Англия сыграет с Мексикой. ДР Конго покинула турнир.

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Фистон Майеле сборная Англии по футболу сборная Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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