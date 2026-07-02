Фистон МАЙЕЛЕ: «Перед матчем мы сказали себе, что...»

Нападающий сборной ДР Конго Фистон Маеле прокомментировал поражение от сборной Англии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Перед матчем мы сказали себе, что если и потерпим поражение, то сделаем это как воины. Англия – великолепная команда. В первом тайме мы показали сильную игру. Мы знали, что второй тайм будет тяжелым.

Гарри Кейн доказал, что он действительно выдающийся игрок, забив два гола, которые обеспечили их сборной выход в следующий раунд. Мы гордимся, ведь никто не ожидал увидеть ДР Конго на таком уровне».

Далее Англия сыграет с Мексикой. ДР Конго покинула турнир.