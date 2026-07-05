Юрий КОПЫНА: «Понимаем, что будет нелегко»

Украинский защитник Юрий Копына прокомментировал свой переход в «Александрию».

– Приветствуем в команде, рады снова видеть тебя здесь. Опиши свои первые эмоции, когда узнал об этом варианте продолжения карьеры.

– Спасибо. Да, хорошие эмоции, я уже здесь был, поэтому рад сюда вернуться. Знаем, какие задачи нас ждут, поэтому готовимся. Понимаем, что будет нелегко. Сборы, готовимся.

В сезоне 2025/26 Юрий Копына в составе львовского «Руха» провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.