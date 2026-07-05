Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОПЫНА: «Понимаем, что будет нелегко»
Украина. Первая лига
05 июля 2026, 18:28 | Обновлено 05 июля 2026, 18:29
81
0

Юрий КОПЫНА: «Понимаем, что будет нелегко»

Защитник прокомментировал свой переход в Александрию

05 июля 2026, 18:28 | Обновлено 05 июля 2026, 18:29
81
0
Юрий КОПЫНА: «Понимаем, что будет нелегко»
ФК Александрия. Юрий Копына
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский защитник Юрий Копына прокомментировал свой переход в «Александрию».

– Приветствуем в команде, рады снова видеть тебя здесь. Опиши свои первые эмоции, когда узнал об этом варианте продолжения карьеры.

– Спасибо. Да, хорошие эмоции, я уже здесь был, поэтому рад сюда вернуться. Знаем, какие задачи нас ждут, поэтому готовимся. Понимаем, что будет нелегко. Сборы, готовимся.

В сезоне 2025/26 Юрий Копына в составе львовского «Руха» провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

По теме:
Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону
Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»
Юрий Копына трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился
Бокс | 05 июля 2026, 09:28 5
Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился
Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился

Крис Берд вернулся на ринг

ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Футбол | 04 июля 2026, 18:36 0
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Криш и Холанд вылетят, Кейн пролезет, Мбаппе и Месси полетят дальше

22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Футбол | 05.07.2026, 16:50
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Футбол | 05.07.2026, 10:22
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05.07.2026, 07:50
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем