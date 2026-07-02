Украина. Премьер лига02 июля 2026, 15:21 | Обновлено 02 июля 2026, 15:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Пердута продлил контракт с Зарей
Луганский клуб сохраняет у себя опытного защитника
02 июля 2026, 15:21 | Обновлено 02 июля 2026, 15:37
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Напомним, что в прошлом сезоне Игорь сыграл за луганчан во всех турнирах 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Пресс-служба луганской «Зари» сообщила о продлении контракта с защитником Игорем Пердутой. Срок нового контракта не разглашается.
Напомним, что в прошлом сезоне Игорь сыграл за луганчан во всех турнирах 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Портал transfermarkt оценивает Пердуту в 100 тысяч долларов.
Раньше сообщалось, что Пердута может перейти в «Оболонь».
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