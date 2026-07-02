ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Пердута продлил контракт с Зарей

Пресс-служба луганской «Зари» сообщила о продлении контракта с защитником Игорем Пердутой. Срок нового контракта не разглашается.

Напомним, что в прошлом сезоне Игорь сыграл за луганчан во всех турнирах 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.



Портал transfermarkt оценивает Пердуту в 100 тысяч долларов.



Раньше сообщалось, что Пердута может перейти в «Оболонь».