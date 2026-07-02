Л. Киченок / Кравчик – Олейникова / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE

2 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

В стартовом матче украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) играют против тандема Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика). Поединок стартовал в 14:45 по Киеву.

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Это первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка в 1/16 финала поборются либо с Цзян Синьюй и Сюй Ифань, либо с Викторией Голубич и Терезой Валентовой.

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