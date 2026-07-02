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Уимблдон
02 июля 2026, 14:53 | Обновлено 02 июля 2026, 15:16
128
0

Л. Киченок / Кравчик – Олейникова / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Уимблдона

02 июля 2026, 14:53 | Обновлено 02 июля 2026, 15:16
128
0
Л. Киченок / Кравчик – Олейникова / Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Дезире Кравчик
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2 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

В стартовом матче украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) играют против тандема Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика). Поединок стартовал в 14:45 по Киеву.

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Это первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка в 1/16 финала поборются либо с Цзян Синьюй и Сюй Ифань, либо с Викторией Голубич и Терезой Валентовой.

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Людмила Киченок Дезире Кравчик Александра Олейникова Рената Сарасуа Уимблдон-2026 смотреть онлайн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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