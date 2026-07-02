Капитан сборной Бельгии: «Я горжусь тем, чего мы достигли»

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс стал героем матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Сенегала, оформив дубль, который перевернул ход противостояния.

В конце основного времени он сравнял счет (2:2), а в овертайме заработал пенальти, который сам же и реализовал – 3:2.

«Я горжусь тем, чего мы достигли, и рад, что смог помочь команде, – сказал Тилеманс после матча. – Мы хотели лишь победить, хорошо сыграть и как можно лучше представить свою страну. Теперь нам нужно разобраться, почему все так сложно складывалось в большей части игры, начиная с двух пропущенных мячей».

Тилеманс также описал свои два гола в Сиэтле, которые обеспечили Бельгии выход в 1/8 финала:

«Для первого я просто пытался добраться до мяча головой, сделав рывок в штрафную площадку. Все сложилось идеально. Я отдал все, что имел, чтобы забить этот гол.

Конечно, мы тренировали пенальти – это очень важно на турнире. В моменте нужно просто довериться своим умениям и сохранять спокойствие. Я очень рад, что смог это сделать и забить тот гол».

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится со США, которые прошли Боснию и Герцеговину (2:0). Матч состоится в Сиэтле 7 июня и начнется в 3:00 по киевскому времени.