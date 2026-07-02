Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан сборной Бельгии: «Я горжусь тем, чего мы достигли»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 14:22 | Обновлено 02 июля 2026, 14:28
219
0

Капитан сборной Бельгии: «Я горжусь тем, чего мы достигли»

Юри Тилеманс поделился эмоциями от камбэка с Сенегалом

02 июля 2026, 14:22 | Обновлено 02 июля 2026, 14:28
219
0
Капитан сборной Бельгии: «Я горжусь тем, чего мы достигли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс стал героем матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Сенегала, оформив дубль, который перевернул ход противостояния.

В конце основного времени он сравнял счет (2:2), а в овертайме заработал пенальти, который сам же и реализовал – 3:2.

«Я горжусь тем, чего мы достигли, и рад, что смог помочь команде, – сказал Тилеманс после матча. – Мы хотели лишь победить, хорошо сыграть и как можно лучше представить свою страну. Теперь нам нужно разобраться, почему все так сложно складывалось в большей части игры, начиная с двух пропущенных мячей».

Тилеманс также описал свои два гола в Сиэтле, которые обеспечили Бельгии выход в 1/8 финала:

«Для первого я просто пытался добраться до мяча головой, сделав рывок в штрафную площадку. Все сложилось идеально. Я отдал все, что имел, чтобы забить этот гол.

Конечно, мы тренировали пенальти – это очень важно на турнире. В моменте нужно просто довериться своим умениям и сохранять спокойствие. Я очень рад, что смог это сделать и забить тот гол».

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится со США, которые прошли Боснию и Герцеговину (2:0). Матч состоится в Сиэтле 7 июня и начнется в 3:00 по киевскому времени.

По теме:
Коуч сборной Боснии: «Сейчас я – самый гордый тренер в мире»
Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов
«Риск Ральфа Рангника». Кравченко – о поединке ЧМ Испания – Австрия
Юри Тилеманс сборная Сенегала по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
Футбол | 02 июля 2026, 13:47 0
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19

Украинская команда удачно стартовала на чемпионате Европы U-19

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02 июля 2026, 04:43 10
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Футбол | 01.07.2026, 19:49
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 02.07.2026, 08:44
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Футбол | 01.07.2026, 15:02
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 17
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 4
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем