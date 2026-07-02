Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Швейцария – Алжир
Поединок за выход в 1/8 финала чемпионат мира состоится 3 июля в 06:00 по Киеву
Сборные Швейцарии и Алжира встретятся 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого станет обладателем путевки в 1/8 финала.
Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра Яэля Фалькона прозвучит в 06:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Алжира заняла третье место в группе J – африканская команда потерпела поражение от Аргентины (0:3), одолела Иорданию (2:1) и сыграла вничью с Австрией (3:3).
Швейцария стала первой в квартете B – подопечные Мурата Якина победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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