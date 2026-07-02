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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 10:41 | Обновлено 02 июля 2026, 10:56
1152
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в УПЛ

Подопечные Сергея Нагорняка возвращаются на родной стадион

02 июля 2026, 10:41 | Обновлено 02 июля 2026, 10:56
1152
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в УПЛ
ФК Эпицентр
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ФК Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в Украинской Премьер-лиге – команда Сергея Нагорняка будет играть на стадионе в Каменце-Подольском.

«Мы возвращаемся домой!

Впереди – новый чемпионат в Украинской Премьер-лиге. В прошлом сезоне ФК «Эпицентр» вынужден был проводить свои домашние матчи на других стадионах Украины. Мы благодарны всем аренам, которые радушно приняли наши поединки. Безграничная благодарность каждому и каждой, кто поддерживал нас в других городах. Теперь ФК «Эпицентр» возвращается в Каменец-Подольский!

Официально сообщаем, что в сезоне 2026/2027 годов наш клуб будет проводить домашние матчи в родных стенах – на городском стадионе имени Г. Тонкочеева, расположенном в Каменце-Подольском на проспекте Грушевского, 29.

Мы уверены, что трибуны родной арены всегда будут заполнены, а наша команда будет радовать поклонников и поклонниц молниеносной игрой и положительными результатами. Спасибо всем, кто приложил максимум усилий для того, чтобы «Эпицентр» вернулся в Каменец-Подольский. Благодарны всем, кто помогает нам и дальше развивать футбол не только в городе, но и в Хмельниччине и других регионах Украины. Вместе мы – мощная сила, которая непременно приведет нас к покорению новых высот!

Каменец-Подольский, встречай Украинскую Премьер-Лигу уже летом 2026 года», – говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 Эпицентр проводил домашние матчи в Тернополе и Ровно, но уже со старта сезона 2026/27 подопечные Сергея Нагорняка вернутся на родную арену, где завершилась реконструкция.

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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