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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 06:41 |
526
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег оформил первый трансфер после возвращения в УПЛ

«Аисты» подписали контракт с Валерием Бондаренко

02 июля 2026, 06:41 |
526
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег оформил первый трансфер после возвращения в УПЛ
ФК Левый Берег
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ФК Левый Берег официально объявил о подписании контракта с опытным украинским защитником Валерием Бондаренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «аист».

По официальной информации Валерий перебрался к новичку Украинской Премьер-лиги на правах свободного агента, подписав полноценное соглашение. Срок контракта и финансовые аспекты соглашения не сообщаются.

«Искренне приветствуем Валерия в составе «аистов» и желаем ему ярких побед и громких триумфов с нашей командой», – лаконично говорится в сообщении.

За плечами защитника – 143 матча и шесть голов только в УПЛ, а еще – восемь игр в евротурнирах. В прошлом сезоне Бондаренко выходил на поле в составе «Колоса» в 14-ти матчах Премьер-лиги, а в общей сложности на счету защитника 67 поединков за кузнецов, доверивших ему капитанскую повязку.

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Валерий Бондаренко Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
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