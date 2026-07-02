Чемпионат мира02 июля 2026, 04:55 | Обновлено 02 июля 2026, 05:42
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ВИДЕО. В стиле Месси. Сборная США забила в меньшинстве со штрафного
Техническое исполнение от Малика Тилльмана
02 июля 2026, 04:55 | Обновлено 02 июля 2026, 05:42
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Сборная США фактически поставила точку в матче с Боснией и Герцеговиной, забив второй мяч в 1/16 финала.
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Автором второго гола стал Малик Тилльман, который элегантно исполнил штрафной удар.
Тилльман в стиле Лионеля Месси поразил ворота соперника и удвоил преимущество своей команды – 2:0.
Американцам удалось забить даже без своего форварда Фоларина Балогуна, который на 65-й минуте был удален за грубый фол.
ВИДЕО. В стиле Месси. Сборная США забила со штрафного в меньшинстве
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