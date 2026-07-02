ВИДЕО. В стиле Месси. Сборная США забила в меньшинстве со штрафного

Сборная США фактически поставила точку в матче с Боснией и Герцеговиной, забив второй мяч в 1/16 финала.

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Автором второго гола стал Малик Тилльман, который элегантно исполнил штрафной удар.

Тилльман в стиле Лионеля Месси поразил ворота соперника и удвоил преимущество своей команды – 2:0.

Американцам удалось забить даже без своего форварда Фоларина Балогуна, который на 65-й минуте был удален за грубый фол.

ВИДЕО. В стиле Месси. Сборная США забила со штрафного в меньшинстве

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine