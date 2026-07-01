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  4. Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2026, 14:27 |
197
0

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026

01 июля 2026, 14:27 |
197
0
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) выступит в 1/32 финала Уимблдона 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 52).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №14 после игры Хуркач – Офнер. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу испанской теннисистки. Даяна обыграла Джессику в полуфинале WTA 125 в Парме в 2026 году, где в итоге завоевала трофей.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Сарой Соррибес-Тормо.

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Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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