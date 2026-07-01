Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) выступит в 1/32 финала Уимблдона 2026.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 52).
Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №14 после игры Хуркач – Офнер. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
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Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу испанской теннисистки. Даяна обыграла Джессику в полуфинале WTA 125 в Парме в 2026 году, где в итоге завоевала трофей.
Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Сарой Соррибес-Тормо.
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