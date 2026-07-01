ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Аладжи Оливейра покинул ФК Эпицентр
ФК Эпицентр официально объявил о прекращении сотрудничества с испанским защитником Аладжи Оливейрой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Футбольный клуб «Эпицентр» благодарит Аладжу Оливейру за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.
Испанский легионер провел за Эпицентр семь матчей в Украинской Премьер-лиге, но не отличился результативными действиями. Испанец присоединился к клубу УПЛ в феврале 2026 года.
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