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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 09:06 |
763
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Аладжи Оливейра покинул ФК Эпицентр

01 июля 2026, 09:06 |
763
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ФК Эпицентр. Аладжи Оливейра
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ФК Эпицентр официально объявил о прекращении сотрудничества с испанским защитником Аладжи Оливейрой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Эпицентр» благодарит Аладжу Оливейру за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Испанский легионер провел за Эпицентр семь матчей в Украинской Премьер-лиге, но не отличился результативными действиями. Испанец присоединился к клубу УПЛ в феврале 2026 года.

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Аладжи Оливейра Эпицентр Каменец-Подольский расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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