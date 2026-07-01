1 июля будет проведён матч сборных Мексики и Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира 2026.

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Примет поединок арена «Estadio Banorte» в Мехико. Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.

Старт матча был отложен на один час из-за неблагоприятных погодных условий.

Это будет 26-я очная встреча команд. На счету мексиканцев – 14 побед, у эквадорцев – 4, еще 7 матчей завершились вничью.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Англией либо ДР Конго

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Эквадор

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