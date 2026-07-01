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Чемпионат мира
01 июля 2026, 04:14 | Обновлено 01 июля 2026, 04:52
164
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Эквадор

Игра 1/16 финала начнется 1 июля в 05:00 по Киеву

01 июля 2026, 04:14 | Обновлено 01 июля 2026, 04:52
164
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля будет проведён матч сборных Мексики и Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Примет поединок арена «Estadio Banorte» в Мехико. Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.

Старт матча был отложен на один час из-за неблагоприятных погодных условий.

Это будет 26-я очная встреча команд. На счету мексиканцев – 14 побед, у эквадорцев – 4, еще 7 матчей завершились вничью.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Англией либо ДР Конго

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Эквадор

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Эквадор
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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