Франция30 июня 2026, 22:03 | Обновлено 30 июня 2026, 22:28
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Трансфер Рамуша стал второй самой дорогой продажей в истории ПСЖ
Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории парижан
30 июня 2026, 22:03 | Обновлено 30 июня 2026, 22:28
918
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25-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, как мы уже сообщали ранее, стал игроком итальянского «Милана», который заплатил французскому «ПСЖ» за игрока 74 млн евро.
Эта сделка стала второй по стоимости в истории парижского клуба.
Рекорд клуба по-прежнему принадлежит трансферу Неймара в «Аль-Хиляль» в сезоне 2023/24 за 90 млн евро.
Топ-10 самых дорогих продаж в истории ПСЖ:
- 90 млн евро – Неймар (Аль-Хиляль), 2023/24
- 74 млн евро – Гонсалу Рамуш (Милан), 2026/27
- 50 млн евро – Хави Симонс (РБ Лейпциг), 2024/25
- 50 млн евро – Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед), 2024/25
- 45 млн евро – Марко Верратти (Аль-Араби), 2023/24
- 40 млн евро – Гонсало Гуэдеш (Валенсия), 2018/19
- 35 млн евро – Давид Луис (Челси), 2016/17
- 32,25 млн евро – Роналдиньо (Барселона), 2003/04
- 31,50 млн евро – Уго Экитике (Айнтрахт), 2024/25
- 30 млн евро — Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити), 2025/26
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