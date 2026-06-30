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Франция
30 июня 2026, 22:03 | Обновлено 30 июня 2026, 22:28
918
0

Трансфер Рамуша стал второй самой дорогой продажей в истории ПСЖ

Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории парижан

30 июня 2026, 22:03 | Обновлено 30 июня 2026, 22:28
918
0
Трансфер Рамуша стал второй самой дорогой продажей в истории ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
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25-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, как мы уже сообщали ранее, стал игроком итальянского «Милана», который заплатил французскому «ПСЖ» за игрока 74 млн евро.

Эта сделка стала второй по стоимости в истории парижского клуба.

Рекорд клуба по-прежнему принадлежит трансферу Неймара в «Аль-Хиляль» в сезоне 2023/24 за 90 млн евро.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории ПСЖ:

  • 90 млн евро – Неймар (Аль-Хиляль), 2023/24
  • 74 млн евро – Гонсалу Рамуш (Милан), 2026/27
  • 50 млн евро – Хави Симонс (РБ Лейпциг), 2024/25
  • 50 млн евро – Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед), 2024/25
  • 45 млн евро – Марко Верратти (Аль-Араби), 2023/24
  • 40 млн евро – Гонсало Гуэдеш (Валенсия), 2018/19
  • 35 млн евро – Давид Луис (Челси), 2016/17
  • 32,25 млн евро – Роналдиньо (Барселона), 2003/04
  • 31,50 млн евро – Уго Экитике (Айнтрахт), 2024/25
  • 30 млн евро — Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити), 2025/26
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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