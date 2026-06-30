Трансфер Рамуша стал второй самой дорогой продажей в истории ПСЖ

25-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, как мы уже сообщали ранее, стал игроком итальянского «Милана», который заплатил французскому «ПСЖ» за игрока 74 млн евро.

Эта сделка стала второй по стоимости в истории парижского клуба.

Рекорд клуба по-прежнему принадлежит трансферу Неймара в «Аль-Хиляль» в сезоне 2023/24 за 90 млн евро.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории ПСЖ: