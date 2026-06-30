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Чемпионат мира
30 июня 2026, 21:57 | Обновлено 30 июня 2026, 22:35
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Ранний вылет Германии. Бразилия удерживает рекорд ЧМ по количеству голов

Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира

30 июня 2026, 21:57 | Обновлено 30 июня 2026, 22:35
400
0
Ранний вылет Германии. Бразилия удерживает рекорд ЧМ по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии завершила своё выступление на ЧМ-2026 после поражения от сборной Парагвая на стадии 1/16 финала.

Это означает, что сборная Бразилии останется на следующие четыре года рекордсменом мировых первенств по общему количеству забитых мячей.

В активе «Селесао» 246 голов после матча против Японии в 1/16 финала турнира.

Сборная Германии/ФРГ забила на чемпионатах мира 243 мяча.

Вспомним топ-10 сборных в этом голевом рейтинге чемпионатов мира.

Топ-10 сборных с наибольшим суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира:

  • 246 – Бразилия
  • 243 – Германия/ФРГ
  • 160 – Аргентина
  • 146 – Франция
  • 128 – Италия
  • 113 – Испания
  • 110 – Англия
  • 107 – Нидерланды
  • 92 – Уругвай
  • 87 – Швеция
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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