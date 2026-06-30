Ранний вылет Германии. Бразилия удерживает рекорд ЧМ по количеству голов

Сборная Германии завершила своё выступление на ЧМ-2026 после поражения от сборной Парагвая на стадии 1/16 финала.

Это означает, что сборная Бразилии останется на следующие четыре года рекордсменом мировых первенств по общему количеству забитых мячей.

В активе «Селесао» 246 голов после матча против Японии в 1/16 финала турнира.

Сборная Германии/ФРГ забила на чемпионатах мира 243 мяча.

Вспомним топ-10 сборных в этом голевом рейтинге чемпионатов мира.

Топ-10 сборных с наибольшим суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира:

246 – Бразилия

243 – Германия/ФРГ

160 – Аргентина

146 – Франция

128 – Италия

113 – Испания

110 – Англия

107 – Нидерланды

92 – Уругвай

87 – Швеция