Ранний вылет Германии. Бразилия удерживает рекорд ЧМ по количеству голов
Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира
Сборная Германии завершила своё выступление на ЧМ-2026 после поражения от сборной Парагвая на стадии 1/16 финала.
Это означает, что сборная Бразилии останется на следующие четыре года рекордсменом мировых первенств по общему количеству забитых мячей.
В активе «Селесао» 246 голов после матча против Японии в 1/16 финала турнира.
Сборная Германии/ФРГ забила на чемпионатах мира 243 мяча.
Вспомним топ-10 сборных в этом голевом рейтинге чемпионатов мира.
Топ-10 сборных с наибольшим суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира:
- 246 – Бразилия
- 243 – Германия/ФРГ
- 160 – Аргентина
- 146 – Франция
- 128 – Италия
- 113 – Испания
- 110 – Англия
- 107 – Нидерланды
- 92 – Уругвай
- 87 – Швеция
With Germany OUT of the World Cup, Brazil will remain as the World Cup's highest scoring nation for another 4 years. 🏆🇧🇷— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
Will they get to 250 this year? @bet365 18+ #Ad pic.twitter.com/Q318X1raYi
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