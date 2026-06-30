Тоттенхэм оформил рекордный трансфер в своей истории

Португальский полузащитник лондонского «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 85 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом в истории «шпор».

На данный момент рекордным новичком «Тоттенгема» является Хави Симонс, подписанный летом 2025 года.

В сезоне 2025/26 Матеуш Фернандеш провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.