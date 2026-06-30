Тоттенхэм оформил рекордный трансфер в своей истории
Шпоры подпишут Матеуша Фернандеша из Вест Хэма
Португальский полузащитник лондонского «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 85 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом в истории «шпор».
На данный момент рекордным новичком «Тоттенгема» является Хави Симонс, подписанный летом 2025 года.
В сезоне 2025/26 Матеуш Фернандеш провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
🚨💣 BREAKING: Tottenham agree club record deal for Mateus Fernandes, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026
Agreement in place at £85m fixed fee as West Ham accept the price they’ve always asked, 100% guaranteed — as @David_Ornstein reports.
Man United will now focus on different targets in midfield. pic.twitter.com/osfL2k2Tch
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