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Англия
30 июня 2026, 19:58 |
531
0

Тоттенхэм оформил рекордный трансфер в своей истории

Шпоры подпишут Матеуша Фернандеша из Вест Хэма

30 июня 2026, 19:58 |
531
0
Тоттенхэм оформил рекордный трансфер в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine
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Португальский полузащитник лондонского «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 85 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом в истории «шпор».

На данный момент рекордным новичком «Тоттенгема» является Хави Симонс, подписанный летом 2025 года.

В сезоне 2025/26 Матеуш Фернандеш провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Матеуш Фернандеш Вест Хэм Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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