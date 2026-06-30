Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский засветил яркие кадры с Алиевым и девушкой
Другие новости
30 июня 2026, 17:24 | Обновлено 30 июня 2026, 17:28
1581
1

ФОТО. Милевский засветил яркие кадры с Алиевым и девушкой

Милевский показал, как провел июнь: от футбольных событий до отдыха у бассейна

30 июня 2026, 17:24 | Обновлено 30 июня 2026, 17:28
1581
1 Comments
ФОТО. Милевский засветил яркие кадры с Алиевым и девушкой
Instagram. Артем Милевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился в Instagram подборкой фото за июнь.

В посте – футбольные локации, встречи с друзьями, отдых у бассейна, тренировки, домашняя атмосфера и кадры с девушкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особое внимание привлекают фото с Александром Алиевым. Давние друзья снова показали свой фирменный вайб: улыбки, шутки и непринужденное общение.

Также Милевский активно смотрит ЧМ-2026, играет в Медиалиге и отлично проводит время.

По теме:
Товарищеские матчи, 29 июня. Полесье проиграло румынской команде
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Бывший игрок Динамо планирует вернуться в Украину. Нужен ли Суркису?
фото Артем Милевский Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30 июня 2026, 05:45 8
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2026, 03:22 2
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
Футбол | 30.06.2026, 17:28
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Теннис | 30.06.2026, 16:00
Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алкаші резвляться. Притомилися бідолаги. Приймають "ванни"
Ответить
0
Популярные новости
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 6
Бокс
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 1
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем