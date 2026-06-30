ФОТО. Милевский засветил яркие кадры с Алиевым и девушкой
Милевский показал, как провел июнь: от футбольных событий до отдыха у бассейна
Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился в Instagram подборкой фото за июнь.
В посте – футбольные локации, встречи с друзьями, отдых у бассейна, тренировки, домашняя атмосфера и кадры с девушкой.
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Особое внимание привлекают фото с Александром Алиевым. Давние друзья снова показали свой фирменный вайб: улыбки, шутки и непринужденное общение.
Также Милевский активно смотрит ЧМ-2026, играет в Медиалиге и отлично проводит время.
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