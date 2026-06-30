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Чемпионат мира
Кот-д'Ивуар
30.06.2026 20:00 - : -
Норвегия
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Чемпионат мира
30 июня 2026, 15:58 |
106
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Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 30 июня в 20:00

30 июня 2026, 15:58 |
106
0
Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «АТ&Т Стэдиум» в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара – Эмерс Фае, в то время как Норвегию тренирует Столе Сольбаккен.

Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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