Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 30 июня в 20:00
30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «АТ&Т Стэдиум» в Арлингтоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.
Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара – Эмерс Фае, в то время как Норвегию тренирует Столе Сольбаккен.
Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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