30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «АТ&Т Стэдиум» в Арлингтоне.

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В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара – Эмерс Фае, в то время как Норвегию тренирует Столе Сольбаккен.

Кот-д'Ивуар – Норвегия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.