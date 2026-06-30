ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб неожиданно арендовал вингера из клуба УПЛ

Молодой украинский вингер Игнат Пушкуца, принадлежащий ровенскому Вересу, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, первую часть нового сезона Игнат проведет в составе киевского Локомотива, выступающего в Первой лиге Украины. Арендная сделка рассчитана до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Игнатий Пушкуца провел за первую команду народного клуба 5 матчей. Также он сыграл 24 поединка за Верес U19, забил 6 голов, отдал 4 ассиста.