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Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:39 | Обновлено 30 июня 2026, 06:44
592
0

Нидерланды и Марокко определят сильнейшего в серии пенальти на ЧМ-2026

Командам не хватило 120 минут

30 июня 2026, 06:39 | Обновлено 30 июня 2026, 06:44
592
0
Нидерланды и Марокко определят сильнейшего в серии пенальти на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня сборные Нидерландов и Марокко не определили сильнейшего за 30 минут овертаймов.

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Матч 1/16 финала ЧМ-2026 на арене «Estadio BBVA» перешел в серию пенальти – 1:1.

Голы в матче были забиты только в основное время: Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед на 72-й минуте, тогда как Исса Диоп восстановил равновесие на 90+1-й.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Канадой 4 июля.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 30 июня

Нидерланды – Марокко – 1:1 (основное время)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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