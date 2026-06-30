Нидерланды и Марокко определят сильнейшего в серии пенальти на ЧМ-2026
Командам не хватило 120 минут
30 июня сборные Нидерландов и Марокко не определили сильнейшего за 30 минут овертаймов.
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Матч 1/16 финала ЧМ-2026 на арене «Estadio BBVA» перешел в серию пенальти – 1:1.
Голы в матче были забиты только в основное время: Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед на 72-й минуте, тогда как Исса Диоп восстановил равновесие на 90+1-й.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Канадой 4 июля.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 30 июня
Нидерланды – Марокко – 1:1 (основное время)
Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1
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