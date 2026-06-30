Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника
Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:01 | Обновлено 30 июня 2026, 06:08
228
0

ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника

Исса Диоп метко пробил головой

30 июня 2026, 06:01 | Обновлено 30 июня 2026, 06:08
228
0
ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Исса Диоп
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Фулхэма» и сборной Марокко Исса Диоп спас свою команду от поражения в основное время в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце встречи с Нидерландами Диоп выиграл верховую дуэль и восстановил равновесие на 90+1-й минуте – 1:1.

Одним из виновников пропущенного мяча стал капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который упустил соперника.

После этого гола матч сборных перешел в овертаймы: фанатов будут ждать два тайма по 15 минут.

ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч
Заруба. Нидерланды и Марокко перевели игру в овертаймы на ЧМ-2026
ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
сборная Марокко по футболу сборная Нидерландов по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Исса Диоп Вирджил ван Дейк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30 июня 2026, 02:32 45
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти

Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026

Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»
Футбол | 30 июня 2026, 05:20 0
Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»
Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»

Орландо Хиль поделился эмоциями после сенсационного матча 1/16 финала

Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29.06.2026, 08:20
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 25
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
29.06.2026, 22:42 4
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем