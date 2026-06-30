Защитник «Фулхэма» и сборной Марокко Исса Диоп спас свою команду от поражения в основное время в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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В конце встречи с Нидерландами Диоп выиграл верховую дуэль и восстановил равновесие на 90+1-й минуте – 1:1.

Одним из виновников пропущенного мяча стал капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который упустил соперника.

После этого гола матч сборных перешел в овертаймы: фанатов будут ждать два тайма по 15 минут.

ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine