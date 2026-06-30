ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника
Исса Диоп метко пробил головой
Защитник «Фулхэма» и сборной Марокко Исса Диоп спас свою команду от поражения в основное время в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В конце встречи с Нидерландами Диоп выиграл верховую дуэль и восстановил равновесие на 90+1-й минуте – 1:1.
Одним из виновников пропущенного мяча стал капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который упустил соперника.
После этого гола матч сборных перешел в овертаймы: фанатов будут ждать два тайма по 15 минут.
ВИДЕО. Сборная Марокко сравняла счет: ван Дейк упустил соперника
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026
Орландо Хиль поделился эмоциями после сенсационного матча 1/16 финала