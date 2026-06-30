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30 июня 2026, 02:27 |
728
0

ФОТО. Трагедия в футболе: 27-летнюю игрокиню нашли мертвой дома

Во время расследования отец Мэдди Кьюсак рассказал о проблемах дочери в клубе

30 июня 2026, 02:27 |
728
0
ФОТО. Трагедия в футболе: 27-летнюю игрокиню нашли мертвой дома
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдди Кьюсак
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Бывшую футболистку женской команды «Шеффилд Юнайтед» Мэдди Кьюсак нашли мертвой дома после того, как она была «подавлена» из-за возвращения в клуб ее бывшего тренера.

Как сообщает The Sun, об этом стало известно во время судебного расследования обстоятельств смерти спортсменки.

Кьюсак умерла 20 сентября 2023 года в возрасте 27 лет. Ее нашли в доме в Хорсли, графство Дербишир.

Отец футболистки Дэвид Кьюсак заявил, что главный тренер женской команды Джонатан Морган оказался «на линии огня» после смерти его дочери. По его словам, Мэдди была счастлива уйти из «Лестера», где ранее работала с Морганом, поскольку тот якобы делал ее жизнь «неприятной».

В январе 2019 года Кьюсак перешла в «Шеффилд Юнайтед», где также частично работала в маркетинговом отделе клуба. По словам ее отца, она «любила жизнь» до момента, когда Морган в феврале 2023 года снова стал ее тренером.

«Она была подавлена из-за возможности того, что он снова вернется в ее жизнь. Я пытался быть позитивным и говорил, что, возможно, все изменилось, что это новый старт для них обоих», – рассказал Дэвид Кьюсак.

По его словам, перед смертью дочь стала демотивированной, потеряла прежнюю энергию и переживала из-за своего контракта с клубом. Отец также заявил, что она волновалась из-за необходимости совмещать полноценную футбольную карьеру с работой в маркетинговом отделе.

«Мы думали, что она была в депрессии, но не суицидальной», – сказал Дэвид Кьюсак.

Во время слушаний также отмечалось, что «Шеффилд Юнайтед» не предложил Кьюсак психотерапевтическую или другую специализированную поддержку. По словам отца, футболистка боялась, что из-за проблем с ментальным здоровьем может потерять место в команде.

Внутреннее расследование «Шеффилд Юнайтед», которое завершилось в декабре 2023 года, не выявило доказательств нарушений.

Мэдди Кьюсак была самой долгоиграющей футболисткой женской команды «Шеффилд Юнайтед» и первой игроком клуба, которая провела 100 матчей.

Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

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фото смерть скандал чемпионат Англии по футболу Шеффилд Юнайтед
Максим Лапченко Источник: The Sun
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