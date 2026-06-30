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30 июня 2026, 01:58 |
407
0

ФОТО. Реал сделал мощный жест после трагедии в Венесуэле

Мадридский клуб и Флорентино Перес пожертвовали €2 млн пострадавшим от землетрясений

30 июня 2026, 01:58 |
407
0
ФОТО. Реал сделал мощный жест после трагедии в Венесуэле
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Мадридский «Реал» выделил 1 миллион евро на помощь пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле.

Как сообщает ESPN, еще 1 миллион евро лично пожертвует президент клуба Флорентино Перес.

На прошлой неделе в Венесуэле произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они привели к серьезным разрушениям, тысячи людей погибли, получили ранения или остались без домов.

По данным президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, по состоянию на воскресенье число погибших приблизилось к 1500 человек, а более 12 тысяч людей считаются пропавшими без вести.

«Реал» через собственный фонд объявил о запуске благотворительной кампании совместно с Красным Крестом.

«Реал Мадрид» решил поддержать эту кампанию пожертвованием в размере 1 миллиона евро, чтобы помочь жертвам и семьям пострадавших. Также президент Перес дополнительно пожертвует 1 миллион евро. В «Реале» мы хотим выразить всю нашу поддержку, тепло и солидарность венесуэльскому народу в эти чрезвычайно сложные времена», – говорится в заявлении клуба.

Ранее благотворительную кампанию для помощи Венесуэле также запустила «Барселона». Каталонский клуб сделал первоначальный взнос в размере 100 тысяч евро.

Трагедия в Венесуэле особенно ощутима для Испании: среди погибших подтверждены как минимум 17 граждан Испании, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Кроме того, в Испании проживает большая венесуэльская диаспора – почти 700 тысяч человек, родившихся в Венесуэле.

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фото Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
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