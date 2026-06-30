Денис Дорошенко покидает СК Металург

За первую команду молодой защитник дебютировал 12 июня 2025 в поединке против «Чернигова». В сезоне 2025/26 сыграл за основную команду 9 матчей.

Также в сезоне 2025/26 Денис Дорошенко вместе с командой «Металлург U-19» стал победителем Первой лиги Украины среди команд U-19.