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Украина. Вторая лига
30 июня 2026, 00:21 | Обновлено 30 июня 2026, 00:30
26
0

Денис Дорошенко покидает СК Металург

Молодой защитник будет искать себе новый клуб

30 июня 2026, 00:21 | Обновлено 30 июня 2026, 00:30
26
0
Денис Дорошенко покидает СК Металург
СК Металург Денис Дорошенко
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Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что клуб покидает 17-летний защитник Денис Дорошенко.
Денис является воспитанником запорожского «Металлурга». Футболист прошел все ступени академии.
За первую команду молодой защитник дебютировал 12 июня 2025 в поединке против «Чернигова». В сезоне 2025/26 сыграл за основную команду 9 матчей.
Также в сезоне 2025/26 Денис Дорошенко вместе с командой «Металлург U-19» стал победителем Первой лиги Украины среди команд U-19.
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Металлург Запорожье Вторая лига Украины
Horo Источник: ФК Металлург Запорожье
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