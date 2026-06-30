Украина. Вторая лига30 июня 2026, 00:21 | Обновлено 30 июня 2026, 00:30
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Денис Дорошенко покидает СК Металург
Молодой защитник будет искать себе новый клуб
30 июня 2026, 00:21 | Обновлено 30 июня 2026, 00:30
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Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что клуб покидает 17-летний защитник Денис Дорошенко.
Денис является воспитанником запорожского «Металлурга». Футболист прошел все ступени академии.
За первую команду молодой защитник дебютировал 12 июня 2025 в поединке против «Чернигова». В сезоне 2025/26 сыграл за основную команду 9 матчей.
Также в сезоне 2025/26 Денис Дорошенко вместе с командой «Металлург U-19» стал победителем Первой лиги Украины среди команд U-19.
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