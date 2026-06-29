На ЧМ-2026 эффективное игровое время больше, чем в главных турнирах сезона
Для сравнения с ЧМ брались Лига чемпионов, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1
Завершился групповой турнир чемпионата мира 2026 года, по итогам которого можно делать определенные выводы.
Известный статистический портал Opta опубликовал сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и текущего мундиаля.
Оказалось, что на ЧМ-2026 фактически играли в футбол (без задержек и пауз) больше времени, чем в европейских турнирах прошлого сезона.
Одной из возможных причин такого эффекта могут быть изменения в правилах, способствовавших тому, что игроки теперь меньше игрового времени затягивают игру.
Сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и чемпионата мира 2026 года
- 58:08 – Чемпионат мира 2026 года
- 56:43 – Лига чемпионов
- 56:18 – Бундеслига
- 56:17 – Лига 1
- 55:23 – АПЛ
- 55:09 – Ла Лига
- 54:28 – Серия А
58:08 - Comparativa de tiempo efectivo promedio de las grandes competiciones europeas de esta temporada con el Mundial 2026:— OptaJose (@OptaJose) June 29, 2026
58:08 - Mundial 🌐
56:43 - Champions League 🇪🇺
56:18 - Bundesliga 🇩🇪
56:17 - Ligue 1 🇫🇷
55:23 - Premier League 🏴
55:09 - LaLiga 🇪🇸
54:28 - Serie A 🇮🇹… pic.twitter.com/tLXH3vGGNR
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