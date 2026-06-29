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Чемпионат мира
29 июня 2026, 18:38 | Обновлено 29 июня 2026, 18:39
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На ЧМ-2026 эффективное игровое время больше, чем в главных турнирах сезона

Для сравнения с ЧМ брались Лига чемпионов, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1

29 июня 2026, 18:38 | Обновлено 29 июня 2026, 18:39
126
0
На ЧМ-2026 эффективное игровое время больше, чем в главных турнирах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
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Завершился групповой турнир чемпионата мира 2026 года, по итогам которого можно делать определенные выводы.

Известный статистический портал Opta опубликовал сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и текущего мундиаля.

Оказалось, что на ЧМ-2026 фактически играли в футбол (без задержек и пауз) больше времени, чем в европейских турнирах прошлого сезона.

Одной из возможных причин такого эффекта могут быть изменения в правилах, способствовавших тому, что игроки теперь меньше игрового времени затягивают игру.

Сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и чемпионата мира 2026 года

  • 58:08 – Чемпионат мира 2026 года
  • 56:43 – Лига чемпионов
  • 56:18 – Бундеслига
  • 56:17 – Лига 1
  • 55:23 – АПЛ
  • 55:09 – Ла Лига
  • 54:28 – Серия А
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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