На ЧМ-2026 эффективное игровое время больше, чем в главных турнирах сезона

Завершился групповой турнир чемпионата мира 2026 года, по итогам которого можно делать определенные выводы.

Известный статистический портал Opta опубликовал сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и текущего мундиаля.

Оказалось, что на ЧМ-2026 фактически играли в футбол (без задержек и пауз) больше времени, чем в европейских турнирах прошлого сезона.

Одной из возможных причин такого эффекта могут быть изменения в правилах, способствовавших тому, что игроки теперь меньше игрового времени затягивают игру.

Сравнение среднего эффективного игрового времени в главных европейских соревнованиях сезона 2025/26 и чемпионата мира 2026 года

58:08 – Чемпионат мира 2026 года

56:43 – Лига чемпионов

56:18 – Бундеслига

56:17 – Лига 1

55:23 – АПЛ

55:09 – Ла Лига

54:28 – Серия А