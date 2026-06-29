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  4. Нидерланды – Марокко. Прогноз Александра Шовковского на матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
29 июня 2026, 16:23 |
94
0

Нидерланды – Марокко. Прогноз Александра Шовковского на матч ЧМ-2026

Экс-игрок и тренер киевского Динамо поделился мнением о поединке 1/8 финала

29 июня 2026, 16:23 |
94
0
Нидерланды – Марокко. Прогноз Александра Шовковского на матч ЧМ-2026
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Бывший игрок и тренер Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Марокко (04:00).

Матч 1/16 финала чемпионата мира между Нидерландами и Марокко может стать одним из самых ярких не только на первой стадии плей-офф, но и во всем турнире. Ради такой афиши точно стоит пожертвовать утренним сном. Тем более победитель этой пары с большой вероятностью получит отличный шанс пробиться как минимум в четвертьфинал, ведь следующим соперником станет Канада.

«Оранжевые» не лучшим образом начали турнир, упустив победу над Японией (2:2) в самой концовке встречи. Зато затем команда уверенно набрала ход: вынос шведов, у которых уже традиционно проходной двор в обороне (5:1), и единственной африканской команды, которая не вышла из группы, Туниса (3:1).

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Связка Гравенберх – де Йонг – Рейндерс уверенно контролирует центр поля, Дюмфрис регулярно подключается по правому флангу, а впереди блистают Гакпо, Мален и ставший одним из открытий турнира Бробби. Впрочем, есть и слабое место: высокая линия обороны во главе с ван Дейком не выглядит безупречной. Как итог – 10 забитых мячей (лучший показатель группового этапа), но при этом сразу четыре пропущенных.

Сборная Марокко стала сенсацией прошлого чемпионата мира, заняв четвертое место, и в этот раз вновь подтверждает свой высокий уровень. Африканцы заняли второе место в группе лишь по дополнительным показателям. Пусть Бразилия образца 2026 года уже не производит столь грозного впечатления, как прежде, но даже она не смогла превзойти «атласских львов» ни по игре, ни по счету (1:1). Затем марокканцы в прагматичном стиле обыграли Шотландию (1:0) и полурезервным составом разобрались с Гаити (4:2). В итоге команда не проигрывает уже 32 матча подряд. Отдохнувшие лидеры во главе с забивным Исмаэлем Сайбари готовы навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

Нидерланды наверняка с первых минут возьмут мяч под контроль и постараются использовать свои сильные стороны в атаке. Марокко, в свою очередь, сделает ставку на быстрые контратаки и стандарты, рассчитывая воспользоваться ошибками соперника. В этом поединке сложно представить, что «верховые» Нидерланды и «низовое» Марокко покинут поле без забитых мячей. Мой выбор: «Обе команды забьют» – Да за 1.90 на betking.

Прогноз Алексндра Шовковского
Нидерланды
30 июня 2026 -
04:00
Марокко
Обе забьют 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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