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  4. Бывший игрок сборной Франции и Ман Сити завершил карьеру в 35 лет
Англия
29 июня 2026, 11:18 |
484
0

Бывший игрок сборной Франции и Ман Сити завершил карьеру в 35 лет

Эльяким Мангала повесил бутсы на гвоздь

29 июня 2026, 11:18 |
484
0
Бывший игрок сборной Франции и Ман Сити завершил карьеру в 35 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльяким Мангала
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35-летний французский защитник Эльяким Мангала принял решение завершить карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом игрока стал боливийский «Ориенте Петролеро», к которому он присоединился в начале 2026 года. За пять месяцев Мангаля принял участие всего в пяти матчах, в которых отметился одним голом.

Карьера Эльякима выдалась довольно насыщенной: на клубном уровне защитник отыграл 387 матчей, забил 22 мяча и отдал 13 ассистов. За это время Мангала успел поиграть за «Порту», «Эшторил» (оба – Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Валенсию» (Испания), «Сент-Этьен» (Франция), «Эвертон» и «Манчестер Сити» (оба – Англия).

Завоевать хотя бы один трофей Эльяким смог только в трех клубах: в период выступлений за «Стандард» он взял чемпионство и Кубок Бельгии, в «Порту» – два чемпионства и Суперкубок Португалии, а в «Манчестер Сити» защитник выиграл АПЛ и два Кубка английской лиги.

За сборную Франции Мангала дебютировал в 2013 году в товарищеском матче против Уругвая (0:1). До 2016-го защитника регулярно вызывали в расположение национальной команды, но большую часть времени он провел в запасе – на его счету 8 сыгранных матчей и ноль результативных действий.

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Эльяким Мангала завершение карьеры Манчестер Сити сборная Франции по футболу
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
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