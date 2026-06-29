Решение тренера. Интер отказывается от чемпиона мира

Французский защитник Бенжамен Павар может покинуть миланский «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, причиной возможного смены клуба 30-летнего футболиста стало решение главного тренера «нерадзурри» Кристиана Киву — он не рассчитывает на игрока.

В сезоне 2025/26 Бенжамен Павар на правах аренды провел 38 матчей на клубном уровне в составе «Марселя», отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.