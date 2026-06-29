Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение тренера. Интер отказывается от чемпиона мира
Италия
29 июня 2026, 23:24 |
178
0

Решение тренера. Интер отказывается от чемпиона мира

Бенжамен Павар сменит клубную прописку

29 июня 2026, 23:24 |
178
0
Решение тренера. Интер отказывается от чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский защитник Бенжамен Павар может покинуть миланский «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, причиной возможного смены клуба 30-летнего футболиста стало решение главного тренера «нерадзурри» Кристиана Киву — он не рассчитывает на игрока.

В сезоне 2025/26 Бенжамен Павар на правах аренды провел 38 матчей на клубном уровне в составе «Марселя», отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски перешел в клуб MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил судьбу Нико Паса
Полузащитник Реала не нужен Интеру – не по карману
Бенжамен Павар Интер Милан Кристиан Киву трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя
Футбол | 29 июня 2026, 22:22 0
«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя
«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя

Француз не хочет уходить из клуба

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 11
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Волейбол | 29.06.2026, 18:40
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 23
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем