Италия29 июня 2026, 23:24 |
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Решение тренера. Интер отказывается от чемпиона мира
Бенжамен Павар сменит клубную прописку
29 июня 2026, 23:24 |
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Французский защитник Бенжамен Павар может покинуть миланский «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает известный журналист Николо Скира.
По информации источника, причиной возможного смены клуба 30-летнего футболиста стало решение главного тренера «нерадзурри» Кристиана Киву — он не рассчитывает на игрока.
В сезоне 2025/26 Бенжамен Павар на правах аренды провел 38 матчей на клубном уровне в составе «Марселя», отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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