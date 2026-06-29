Мать Криштиану Роналду посвятила сыну щемящее послание

Мать легендарного португальца Криштиану Роналду, Долорес Авейру, поддержала своего сына перед матчем плей-офф на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Португалии пробилась в 1/16 финала ЧМ со второго места группы К, не сумев обыграть лидера квартета Колумбию (0:0). В матче за выход в 1/8 финала португальская команда сыграет с Хорватией. Поединок состоится 3 июля в 02:00.

«Быть матерью человека, чья история определяет поколения – это величайший подарок, который преподнесла мне жизнь. Были тяжелые решения, но они были фундаментальными. Моя неосведомленность никогда не была сильнее моего инстинкта. Мы поднялись с самого низа и продолжаем идти вперед, более великие, чем когда-либо… До самого конца», – написала Долорес.

Нынешний чемпионат мира, вероятно, последний для Криштиану в его карьере. Поэтому нападающий старается выкладываться на максимум в каждом матче, несмотря на постоянное давление со стороны фанатов.

На мундиале 2026 Роналду принял участие во всех трех матчах группового этапа, забив два мяча в ворота Узбекистана.