Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мать Криштиану Роналду посвятила сыну щемящее послание
Чемпионат мира
29 июня 2026, 08:59 | Обновлено 29 июня 2026, 09:01
474
0

Мать Криштиану Роналду посвятила сыну щемящее послание

Долореш Авейру поддержала сына в разгар ЧМ-2026

29 июня 2026, 08:59 | Обновлено 29 июня 2026, 09:01
474
0
Мать Криштиану Роналду посвятила сыну щемящее послание
Getty Images/Global Images Ukraine. Долореш Авейру
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мать легендарного португальца Криштиану Роналду, Долорес Авейру, поддержала своего сына перед матчем плей-офф на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Португалии пробилась в 1/16 финала ЧМ со второго места группы К, не сумев обыграть лидера квартета Колумбию (0:0). В матче за выход в 1/8 финала португальская команда сыграет с Хорватией. Поединок состоится 3 июля в 02:00.

«Быть матерью человека, чья история определяет поколения – это величайший подарок, который преподнесла мне жизнь. Были тяжелые решения, но они были фундаментальными. Моя неосведомленность никогда не была сильнее моего инстинкта. Мы поднялись с самого низа и продолжаем идти вперед, более великие, чем когда-либо… До самого конца», – написала Долорес.

Нынешний чемпионат мира, вероятно, последний для Криштиану в его карьере. Поэтому нападающий старается выкладываться на максимум в каждом матче, несмотря на постоянное давление со стороны фанатов.

На мундиале 2026 Роналду принял участие во всех трех матчах группового этапа, забив два мяча в ворота Узбекистана.

По теме:
Канада стала четвертой сборной КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала ЧМ
Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после провала на ЧМ-2026
Тренер сборной ЮАР назвал причины поражения от Канады в 1/16 финала ЧМ-2026
Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Долореш Авейру
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Футбол | 29 июня 2026, 00:15 1
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала

Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 10
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
Футбол | 29.06.2026, 07:38
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
27.06.2026, 18:15 3
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 8
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 29
Волейбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем