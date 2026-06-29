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Чемпионат мира
29 июня 2026, 00:02 | Обновлено 29 июня 2026, 00:52
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0

ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Стивен Эуштакиу принес канадской команде победу в конце стартового матча плей-офф

29 июня 2026, 00:02 | Обновлено 29 июня 2026, 00:52
778
0
ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборная Канады переиграла Южную Африку в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 со счетом 1:0.

Победу канадской команде на 90+2-й минуте принес Стивен Эуштакиу, который точным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Канада впервые вышла в 1/8 финала мундиаля. На групповом этапе канадцы стали вторыми в квартете B с 4 очками.

Следующим соперником Канады будет победитель противостояния Нидерланды – Марокко.

❗️ ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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