ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Стивен Эуштакиу принес канадской команде победу в конце стартового матча плей-офф
28 июня сборная Канады переиграла Южную Африку в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 со счетом 1:0.
Победу канадской команде на 90+2-й минуте принес Стивен Эуштакиу, который точным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота соперников.
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Канада впервые вышла в 1/8 финала мундиаля. На групповом этапе канадцы стали вторыми в квартете B с 4 очками.
Следующим соперником Канады будет победитель противостояния Нидерланды – Марокко.
❗️ ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
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