Бражко женился на Даше Квитковой: появились первые фото

Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко поделились кадрами со своей свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав романтичные моменты праздника: поцелуи, объятия, церемонию и теплые эмоции. Квиткова позировала в белом свадебном платье с фатой, а Бражко – в классическом черном костюме с бабочкой.

Особенно поклонников впечатлила атмосфера торжества: нежная белая локация, стильные детали, живые эмоции пары и кадры с ребенком. Часть фото выполнена в эстетике пленочной съемки, что добавило серии еще больше романтики.

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В подписи к посту Даша написала: «hubby & wifey» («муж и жена»).

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и множество поздравлений. В комментариях пользователи пишут: «Боже, как это прекрасно», «Поздравляем», «Счастья вам». Также пару поздравили официальные страницы сборной Украины и киевского «Динамо».