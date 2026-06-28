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28 июня 2026, 23:12 | Обновлено 28 июня 2026, 23:14
1076
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Бражко женился на Даше Квитковой: появились первые фото

Пара показала стильную церемонию, романтичные кадры и семейные моменты

28 июня 2026, 23:12 | Обновлено 28 июня 2026, 23:14
1076
2 Comments
Бражко женился на Даше Квитковой: появились первые фото
Instagram. Дарья Квиткова и Владимир Бражко
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Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко поделились кадрами со своей свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав романтичные моменты праздника: поцелуи, объятия, церемонию и теплые эмоции. Квиткова позировала в белом свадебном платье с фатой, а Бражко – в классическом черном костюме с бабочкой.

Особенно поклонников впечатлила атмосфера торжества: нежная белая локация, стильные детали, живые эмоции пары и кадры с ребенком. Часть фото выполнена в эстетике пленочной съемки, что добавило серии еще больше романтики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к посту Даша написала: «hubby & wifey» («муж и жена»).

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и множество поздравлений. В комментариях пользователи пишут: «Боже, как это прекрасно», «Поздравляем», «Счастья вам». Также пару поздравили официальные страницы сборной Украины и киевского «Динамо».

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фото Дарья Квиткова Владимир Бражко девушки свадьба Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Ібать яка інтересна новина)))
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Че за соска?
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