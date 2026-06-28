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Чемпионат мира
ЮАР
28.06.2026 22:00 – 25 0 : 0
Канада
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 22:00 |
1816
0

Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 28 июня в 22:00 по Киеву

28 июня 2026, 22:00 |
1816
0
Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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28 июня сборные Южной Африки и Канады стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команда проведут очный поединок на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником ЮАР является Уго Броос. Сборную Канады тренирует Джесси Марш.

ЮАР заняла второе место в группе А. Результаты: Мексика (0:2), Чехия (1:1), Южная Корея (1:0).

Канады завершила квартет B на второй позиции. Результаты: Босния и Герцеговина (1:1), Катар (6:0), Швейцария (1:2).

Победитель противостояния ЮАР – Канада в 1/8 финала поборется либо с Нидерландами, либо с Марокко.

Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Южная Африка – Канада
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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