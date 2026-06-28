Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 28 июня в 22:00 по Киеву
28 июня сборные Южной Африки и Канады стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.
Команда проведут очный поединок на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником ЮАР является Уго Броос. Сборную Канады тренирует Джесси Марш.
ЮАР заняла второе место в группе А. Результаты: Мексика (0:2), Чехия (1:1), Южная Корея (1:0).
Канады завершила квартет B на второй позиции. Результаты: Босния и Герцеговина (1:1), Катар (6:0), Швейцария (1:2).
Победитель противостояния ЮАР – Канада в 1/8 финала поборется либо с Нидерландами, либо с Марокко.
Южная Африка – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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