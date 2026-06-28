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Major League Soccer
28 июня 2026, 18:49 |
249
0

Украинский легионер из MLS может сменить клуб

Артем Смоляков заявил о том, что может покинуть «Лос-Анджелес»

28 июня 2026, 18:49 |
249
0
Украинский легионер из MLS может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков
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Украинский защитник Артем Смоляков заявил о том, что может покинуть «Лос-Анджелес»:

После смены тренера в Лос-Анджелесе вы стали получать меньше игрового времени. Рассматривали бы вы вариант аренды в другой клуб?

Да, думаю, такой вариант вполне возможен. В футболе всё зависит от многих факторов. Если появится хороший вариант для продолжения карьеры, я обязательно его рассмотрю.

Артем Смоляков защищает цвета «Лос-Анджелеса» с зимы 2025 года. В текущем сезоне на его счету 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

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трансферы Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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