Украинский легионер из MLS может сменить клуб
Артем Смоляков заявил о том, что может покинуть «Лос-Анджелес»
Украинский защитник Артем Смоляков заявил о том, что может покинуть «Лос-Анджелес»:
– После смены тренера в Лос-Анджелесе вы стали получать меньше игрового времени. Рассматривали бы вы вариант аренды в другой клуб?
Да, думаю, такой вариант вполне возможен. В футболе всё зависит от многих факторов. Если появится хороший вариант для продолжения карьеры, я обязательно его рассмотрю.
Артем Смоляков защищает цвета «Лос-Анджелеса» с зимы 2025 года. В текущем сезоне на его счету 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
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