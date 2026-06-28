Украинский легионер из MLS может сменить клуб

Украинский защитник Артем Смоляков заявил о том, что может покинуть «Лос-Анджелес»:

– После смены тренера в Лос-Анджелесе вы стали получать меньше игрового времени. Рассматривали бы вы вариант аренды в другой клуб?

Да, думаю, такой вариант вполне возможен. В футболе всё зависит от многих факторов. Если появится хороший вариант для продолжения карьеры, я обязательно его рассмотрю.

Артем Смоляков защищает цвета «Лос-Анджелеса» с зимы 2025 года. В текущем сезоне на его счету 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.