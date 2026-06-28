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Чемпионат мира
28 июня 2026, 15:13 | Обновлено 28 июня 2026, 15:14
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3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа

Лидерами рейтинга являются Майкл Олисе, Александер Исак, и Бруно Гимараеш

28 июня 2026, 15:13 | Обновлено 28 июня 2026, 15:14
280
0
3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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К концу подошел групповой этап чемпионата мира.

По его итогам лучшими ассистентами турнира являются Майкл Олисе (Франция), Бруну Гимараеш (Бразилия) и Александер Исак (Швеция). Все 3 футболиста отдал по 3 голевые передачи.

Олисе отдал 2 ассиста в матче с Ираком и 1 голевую передачу с Сенегалом. Бруно Гимараеш дважды ассистировал с Шотландией и один раз с Марокко. Что касается Исака, то на его счету 2 голевые передачи с Тунисом и одна с Нидерландами.

Топ-20 лучших ассистентов чемпионата мира после группового этапа:

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Майкл Олисе ЧМ-2026 по футболу статистика Бруно Гимараеш Александер Исак
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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