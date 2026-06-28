3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
Лидерами рейтинга являются Майкл Олисе, Александер Исак, и Бруно Гимараеш
К концу подошел групповой этап чемпионата мира.
По его итогам лучшими ассистентами турнира являются Майкл Олисе (Франция), Бруну Гимараеш (Бразилия) и Александер Исак (Швеция). Все 3 футболиста отдал по 3 голевые передачи.
Олисе отдал 2 ассиста в матче с Ираком и 1 голевую передачу с Сенегалом. Бруно Гимараеш дважды ассистировал с Шотландией и один раз с Марокко. Что касается Исака, то на его счету 2 голевые передачи с Тунисом и одна с Нидерландами.
Топ-20 лучших ассистентов чемпионата мира после группового этапа:
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