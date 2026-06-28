Дарья СНИГУР: «Свитолина? Жребий действительно тяжелый»
Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от матча первого кола Уимблдона
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 78) поделилась своими ожиданиями от матча первого раунда Уимблдона-2026 против своей соотечественницы Элины Свитолиной (WTA 8):
«Жереб действительно сложный, учитывая, что это теннисистка из топ-10. Но это уже случилось, поэтому нужно выходить и играть. Хотя я понимаю, что матч будет для меня сложным».
Матч Элина Свитолина – Дарья Снигур состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.
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