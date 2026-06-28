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  4. Дарья СНИГУР: «Свитолина? Жребий действительно тяжелый»
Уимблдон
28 июня 2026, 14:52 |
389
2

Дарья СНИГУР: «Свитолина? Жребий действительно тяжелый»

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от матча первого кола Уимблдона

28 июня 2026, 14:52 |
389
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Дарья СНИГУР: «Свитолина? Жребий действительно тяжелый»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 78) поделилась своими ожиданиями от матча первого раунда Уимблдона-2026 против своей соотечественницы Элины Свитолиной (WTA 8):

«Жереб действительно сложный, учитывая, что это теннисистка из топ-10. Но это уже случилось, поэтому нужно выходить и играть. Хотя я понимаю, что матч будет для меня сложным».

Матч Элина Свитолина – Дарья Снигур состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.

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Дарья Снигур Уимблдон-2026 Элина Свитолина
Дмитрий Вус Источник: РБК
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Дарія колись на питання про Еліну відповіла "її стиль гри мені не подобається". Саме час довести перевагу власного стилю не словом, а ділом) Де ж це іще робити, як не на траві?
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-1
Яка глибока думка, хоча як завжди.
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-2
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