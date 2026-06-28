ФОТО. Спаситель селесао. Определен лучший игрок матча Колумбия – Португалия
Диогу Кошта оформил второй клиншит на турнире
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта получил награду лучшего игрока матча против Колумбии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.
Кошта вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «селесао» не пропустить – 0:0.
Диогу сделал 6 сейвов и во второй раз на турнире оформил клиншит. Предыдущий был в игре с Узбекистаном (5:0).
Эта ничья позволила Португалии с пятью очками в активе выйти в 1/16 финала со второго места в группе K, где команду Роберто Мартинеса ждёт противостояние с Хорватией.
Diogo Costa takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/20hKaStyvz
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