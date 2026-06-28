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Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:40 | Обновлено 28 июня 2026, 07:43
331
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ФОТО. Спаситель селесао. Определен лучший игрок матча Колумбия – Португалия

Диогу Кошта оформил второй клиншит на турнире

28 июня 2026, 07:40 | Обновлено 28 июня 2026, 07:43
331
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ФОТО. Спаситель селесао. Определен лучший игрок матча Колумбия – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта
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Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта получил награду лучшего игрока матча против Колумбии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Кошта вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «селесао» не пропустить – 0:0.

Диогу сделал 6 сейвов и во второй раз на турнире оформил клиншит. Предыдущий был в игре с Узбекистаном (5:0).

Эта ничья позволила Португалии с пятью очками в активе выйти в 1/16 финала со второго места в группе K, где команду Роберто Мартинеса ждёт противостояние с Хорватией.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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Селесао - збірна Бразилії!!!!! А не Колумбія! 
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