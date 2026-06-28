Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира
Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:38 | Обновлено 28 июня 2026, 05:41
128
0

ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира

Нападающий сборной Австрии спокойно реализовал свой момент

28 июня 2026, 05:38 | Обновлено 28 июня 2026, 05:41
128
0
ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.

Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.

Для Арнаутовича это 49-й гол в составе сборной Австрии – он лучший бомбардир национальной команды в истории.

При таком счете Австрия выходит в плей-офф со второго места в группе J, а Алжир вылетает с турнира.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По теме:
Златко ДАЛИЧ: «В матче против Ганы была настоящая Хорватия»
Таблица ЧМ. Аргентина – первая. Австрия и Алжир раскатали нужный результат
ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании
Марко Арнаутович сборная Австрии по футболу сборная Алжира по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27 июня 2026, 08:00 5
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро

Парижане хотят заменить украинца на Ромеро

Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27 июня 2026, 08:41 5
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе

Александр рассматривает возможность подписания контракта с Zuffa Boxing

ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти
Футбол | 28.06.2026, 05:51
ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти
ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии
Футбол | 27.06.2026, 22:27
Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии
Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
27.06.2026, 21:47 2
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 9
Бокс
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 17
Футбол
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем