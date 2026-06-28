ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира
Нападающий сборной Австрии спокойно реализовал свой момент
28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.
Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.
Для Арнаутовича это 49-й гол в составе сборной Австрии – он лучший бомбардир национальной команды в истории.
При таком счете Австрия выходит в плей-офф со второго места в группе J, а Алжир вылетает с турнира.
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