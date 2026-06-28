ВИДЕО. Хусанов привез пенальти, сборная Узбекистана пропустила от ДР Конго

Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

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Во втором тайме защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов неудачно сыграл в собственной штрафной, нарушил правила и привез пенальти.

К отметке подошел форвард сборной ДР Конго Йоан Висса, который хладнокровно переиграл голкипера и помог своей команде восстановить паритет.

ВИДЕО. Хусанов привез пенальти, сборная Узбекистана пропустила на ЧМ-2026