ВИДЕО. Хусанов привез пенальти, сборная Узбекистана пропустила от ДР Конго
Неудачная игра защитника «Манчестер Сити» позволила ДР Конго восстановить паритет
Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.
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Во втором тайме защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов неудачно сыграл в собственной штрафной, нарушил правила и привез пенальти.
К отметке подошел форвард сборной ДР Конго Йоан Висса, который хладнокровно переиграл голкипера и помог своей команде восстановить паритет.
ВИДЕО. Хусанов привез пенальти, сборная Узбекистана пропустила на ЧМ-2026
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